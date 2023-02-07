Пермяк год прожил с телом отца, которого зарезал и спрятал в диване

В Пермском крае мужчину подозревают в убийстве отца, с телом которого он жил на протяжении года. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным полиции, жительница города Чайковского обратилась к участковому и рассказала, что давно не видела своего соседа. Он жил вместе с сыном, который не обращался к правоохранителям с заявлением о пропаже отца.

"Стражи порядка направились в квартиру исчезнувшего гражданина. Дверь им открыл его сын. В жилище присутствовал неприятный запах. В диване, обмотанном плёнкой и скотчем, в полиэтиленовом мешке был обнаружен труп хозяина с признаками насильственной смерти", — уточнили в ведомстве.

В полиции рассказали, что год назад сын и отец поссорились во время распития алкоголя. В процессе конфликта 34-летний мужчина зарезал 57-летнего родителя. Он испугался и спрятал тело убитого в диван. Подозреваемого взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.