Конгрессмены США выступили за передачу России части Украины
WP: Многие члены Конгресса США выступили за передачу украинских территорий России
Многие члены Конгресса США выступили за то, чтобы Украина отказалась от части своих территорий в пользу России. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.
Респондентов поставили перед выбором между поддержкой усилий Украины по возвращению территории и быстрым прекращением конфликта, даже если бы это означало, что "России позволено оставить" её новые регионы. Только небольшое число голосов было отдано за первый вариант.
"41% [республиканцев] готовы одобрить сохранение территории Россией во имя прекращения конфликта. Это по сравнению с 16% демократов, которые придерживаются того же мнения", — говорится в публикации.
Вместе с тем разбирался вопрос финансирования ВСУ. Как выяснилось, почти 50% республиканцев негативно относятся к продолжению поддержки Украины со стороны США.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Белый дом создаёт видимость массивной поддержки Украины. По его словам, отправка танков Киеву является не более чем уловкой руководства Вашингтона.
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