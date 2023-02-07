Конгрессмены США выступили за передачу России части Украины

Многие члены Конгресса США выступили за то, чтобы Украина отказалась от части своих территорий в пользу России. Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на результаты опроса Института Гэллапа.

Респондентов поставили перед выбором между поддержкой усилий Украины по возвращению территории и быстрым прекращением конфликта, даже если бы это означало, что "России позволено оставить" её новые регионы. Только небольшое число голосов было отдано за первый вариант.

"41% [республиканцев] готовы одобрить сохранение территории Россией во имя прекращения конфликта. Это по сравнению с 16% демократов, которые придерживаются того же мнения", — говорится в публикации.

Вместе с тем разбирался вопрос финансирования ВСУ. Как выяснилось, почти 50% республиканцев негативно относятся к продолжению поддержки Украины со стороны США.