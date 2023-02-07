Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 09:37

Кулеба заявил, что Киев на Мюнхенской конференции будет требовать истребители

Киев на Мюнхенской конференции по безопасности собирается запросить у Запада истребители и ракеты большей дальности, а также планирует обсудить вопросы вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

"Это приоритетный вопрос для нас", — сказал он.

"Попросите себе мозги": Немцев возмутило новое требование Украины

"Попросите себе мозги": Немцев возмутило новое требование Украины

Киев только недавно добился от Запада согласия на поставки танков Leopard и Abrams. И, несмотря на то что боевые машины ещё не скоро поступят в ВСУ, это не мешает украинским властям требовать теперь уже истребители и дальнобойные ракеты. Однако Запад пока не спешит передавать данное оружие. Например, президент США Джо Байден заявил, что он против поставки Киеву американских самолётов F-16.

Обложка ©

Getty Images / Omar Marques

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров