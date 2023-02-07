Кулеба заявил, что Киев на Мюнхенской конференции будет требовать истребители

Киев на Мюнхенской конференции по безопасности собирается запросить у Запада истребители и ракеты большей дальности, а также планирует обсудить вопросы вступления Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Киев только недавно добился от Запада согласия на поставки танков Leopard и Abrams. И, несмотря на то что боевые машины ещё не скоро поступят в ВСУ, это не мешает украинским властям требовать теперь уже истребители и дальнобойные ракеты. Однако Запад пока не спешит передавать данное оружие. Например, президент США Джо Байден заявил, что он против поставки Киеву американских самолётов F-16.