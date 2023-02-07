Названы наиболее сейсмоопасные места России

Район Байкала является самым сейсмоопасным регионом в России. Об этом рассказал сейсмолог Александр Гуляев. По его словам, угроза землетрясений также высока рядом с горами.

"Самым опасным сейсмическим регионом является район Байкала. Там могут быть сильные подземные толчки. Высокая угроза ударов в горных районах: Саяны, Кавказ и Урал, все предгорья", — отметил он в беседе с РИА "Федералпресс".

Подземные толчки также вероятны на Дальнем Востоке, указал он. А наиболее сейсмонейтральным регионом считается центральная часть России. Подземные толчки на этой территории бывают крайне редко и почти не ощущаются.