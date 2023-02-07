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7 февраля, 09:45

Названы наиболее сейсмоопасные места России

Сейсмолог Гуляев назвал горные районы и Байкал наиболее сейсмоопасными местами в РФ

Район Байкала является самым сейсмоопасным регионом в России. Об этом рассказал сейсмолог Александр Гуляев. По его словам, угроза землетрясений также высока рядом с горами.

"Самым опасным сейсмическим регионом является район Байкала. Там могут быть сильные подземные толчки. Высокая угроза ударов в горных районах: Саяны, Кавказ и Урал, все предгорья", — отметил он в беседе с РИА "Федералпресс".

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Что известно о землетрясении в Турции и Сирии

Подземные толчки также вероятны на Дальнем Востоке, указал он. А наиболее сейсмонейтральным регионом считается центральная часть России. Подземные толчки на этой территории бывают крайне редко и почти не ощущаются.

Эксперт добавил, что практически все регионы РФ неопасны с точки зрения землетрясений. Он считает, что жителям страны не нужно опасаться трагедии, аналогичной той, которая произошла в Турции.

Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Из-за стихии погибло более трёх тысяч человек, в стране объявили национальный траур. Также подземные толчки затронули соседние страны. В Сирии из-за них погибло более 700 человек. В результате землетрясения в Турции погиб один россиянин.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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