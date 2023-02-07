Россияне рассказали, каких героев сегодня не хватает в контенте для детей

Почти половина жителей России (42% опрошенных) призналась, что в медиапространстве не хватает детского контента про реальных людей, которые становились бы героями тех или иных произведений. Об этом со ссылкой на исследование Rambler & Co рассказывает RT.

Ещё 25% респондентов заметили, что сегодня не хватает контента про богатырей и персонажей былин, 13% предложили придумать новых супергероев, а 11% посчитали нужным переработать персонажей из советских мультфильмов, ещё 9% и вовсе признались в симпатиях к персонажам народного фольклора.

"В целом большинство опрошенных россиян (82%) уверены, что для детей нужно создавать больше проектов о российских оригинальных персонажах. Остальные 18% с этим не согласны и думают, что их достаточно. Более трети (35%) из тех респондентов, которые приветствуют новый контент про национальных героев, называют его необходимым для знакомства детей со своей культурой и историей", — также отмечается в исследовании.

Стоит отметить, что восемь из десяти участников опроса уже являются родителями, у 31% из них дети уже заинтересовались русскими сказками и иными произведениями, 23% не любят вымышленные миры, 17% предпочитают смотреть контент про супергероев, а ещё 9% увлекаются аниме и мангой. По мнению 44% россиян, идеальным форматом для новых историй о российских героях являются кино, сериалы или же анимация. 27% уверены, что таковыми являются игры, 19% — книги, 5% — комиксы или же подкасты.