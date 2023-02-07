В Ярославле наградили жителей, спасших ребёнка и беременную девушку при пожаре
В Ярославле наградили трёх жителей, которые вытащили из окна горящей квартиры ребёнка и беременную девушку. Глава города Артём Молчанов вручил благодарственные письма Евгению Воеводину, Кириллу Соловьёву и Виталию Трубникову.
Награждение героев в мэрии Ярославля. Видео © Telegram / Артём Молчанов
"Не раздумывая мужчины бросились на помощь. Несмотря на высоту, сначала спасли ребёнка, затем помогли выбраться его матери. Огромное спасибо за героический поступок! Вы настоящий пример для подражания!" — написал Молчанов в телеграм-канале.
Как уже рассказывал Лайф, возгорание произошло 4 февраля в квартире дома на улице Звёздной. Прохожие заметили женщину, которая из-за огня уже не могла пройти к двери и просила помощи. В итоге несколько мужчин бросились на помощь и смогли по чужим балконам подобраться к нужному окну и спасти людей.
Кадр из видео Telegram / Артём Молчанов