В Ярославле наградили жителей, спасших ребёнка и беременную девушку при пожаре

В Ярославле наградили трёх жителей, которые вытащили из окна горящей квартиры ребёнка и беременную девушку. Глава города Артём Молчанов вручил благодарственные письма Евгению Воеводину, Кириллу Соловьёву и Виталию Трубникову.

Награждение героев в мэрии Ярославля. Видео © Telegram / Артём Молчанов

"Не раздумывая мужчины бросились на помощь. Несмотря на высоту, сначала спасли ребёнка, затем помогли выбраться его матери. Огромное спасибо за героический поступок! Вы настоящий пример для подражания!" — написал Молчанов в телеграм-канале.