Верховная рада назначила Игоря Клименко главой МВД Украины

Верховная рада Украины голосованием во вторник утвердила кандидатуру Игоря Клименко на пост руководителя МВД. Об этом сообщил украинский депутат и участник голосования Алексей Гончаренко.

Ранее 50-летний Клименко исполнял обязанности главы МВД Незалежной в связи с гибелью во время крушения вертолёта министра внутренних дел Дениса Монастырского. С 2019 года он возглавлял Национальную полицию, а также был заместителем главы МВД.