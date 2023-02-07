Верховная рада назначила Игоря Клименко главой МВД Украины
Начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Фото © Wikipedia / Enero201
Верховная рада Украины голосованием во вторник утвердила кандидатуру Игоря Клименко на пост руководителя МВД. Об этом сообщил украинский депутат и участник голосования Алексей Гончаренко.
"Игорь Клименко назначен министром внутренних дел Украины", — написал он в телеграм-канале.
Ранее 50-летний Клименко исполнял обязанности главы МВД Незалежной в связи с гибелью во время крушения вертолёта министра внутренних дел Дениса Монастырского. С 2019 года он возглавлял Национальную полицию, а также был заместителем главы МВД.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области потерпел крушение вертолёт, на борту которого находилось руководство МВД Украины. По последним данным, в результате катастрофы погибло 17 человек, включая четверых детей и министра внутренних дел страны Дениса Монастырского. Список всех находившихся в вертолёте публиковало МВД. Также в ведомстве озвучили основные версии авиакатастрофы.