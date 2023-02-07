В Запорожской области упало самое старое дерево Украины

В Запорожской области упало 700-летнее дерево, признанное в 2010 году самым старым на Украине. Об этом сообщило издание Zprz.city со ссылкой на председателя Всеукраинской федерации "Спас" Александра Притулу.

Активист назвал этот дуб историей Запорожского края и мира. Вокруг дерева растут восемь его "сыновей", отметил Притула. Федерация заботилась о дубе с 2006-го по 2015 год. В дальнейшем её участники стали приобщать учёных к спасению дерева. По словам активиста, его нужно было кронировать, но сделать этого не получилось. Притула также вспомнил некоторые мистические совпадения, связанные с этим деревом.