В Запорожской области упало самое старое дерево Украины
700-летний дуб в Запорожской области. Обложка © Telegram / "Это Запорожье. Новости"
В Запорожской области упало 700-летнее дерево, признанное в 2010 году самым старым на Украине. Об этом сообщило издание Zprz.city со ссылкой на председателя Всеукраинской федерации "Спас" Александра Притулу.
Активист назвал этот дуб историей Запорожского края и мира. Вокруг дерева растут восемь его "сыновей", отметил Притула. Федерация заботилась о дубе с 2006-го по 2015 год. В дальнейшем её участники стали приобщать учёных к спасению дерева. По словам активиста, его нужно было кронировать, но сделать этого не получилось. Притула также вспомнил некоторые мистические совпадения, связанные с этим деревом.
"2 марта 2014 года, в день аннексии Крыма, упала небольшая ветвь. А 8 мая 2015 года ударила молния и упала большая ветка", — добавил активист.
А ранее Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области стабилизировалась линия фронта. По словам члена главного совета региональной администрации, Российская армия закрепилась на занятых недавно позициях.