Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает СМИ, признанные иноагентами в РФ

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз активно поддерживает СМИ, которые в России были признаны иноагентами.

"Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу", — сказал он в ходе конференции.