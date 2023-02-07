Боррель заявил, что Евросоюз поддерживает СМИ, признанные иноагентами в РФ
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Евросоюз активно поддерживает СМИ, которые в России были признаны иноагентами.
"Я не могу раскрывать детали, но, поверьте мне, именно мы поддерживаем их в практическом ключе. Не могу сказать, как именно, поскольку окажу им дурную услугу", — сказал он в ходе конференции.
Ранее Жозеп Боррель заявил о том, что страны ЕС не рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим усомнилась в адекватности политика.