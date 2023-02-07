В Башкирии грабитель-неудачник поскользнулся во время налёта на АЗС и попал на видео

В Альшеевском районе Башкирии мужчина попытался ограбить АЗС, но упал на пороге и ушёл ни с чем. Как стало известно Лайфу, это произошло на заправке в селе Шафраново.

Мужчина упал при попытке ограбить заправку в Башкирии. Видео © LIFE

Судя по кадрам, которые сняла камера видеонаблюдения, грабитель ворвался на заправку с ружьём и тут же рухнул на пол. По всей видимости, он не удержался на скользком полу. Затем мужчина встал и начал бегать по помещению, тщетно пытаясь открыть дверь, ведущую к кассе. После этого неловкий грабитель спешно покинул заправку.

Вскоре подозреваемого нашли полицейские. Им оказался 44-летний местный житель. Оружие у него изъяли, возбуждено уголовное дело.