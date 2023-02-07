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7 февраля, 10:44

Стоматолог объяснила, кто виноват в истории с испорченными винирами Люси Чеботиной

Стоматолог Кашина объяснила испорченные виниры Люси Чеботиной недостатком диагностики

<p>Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Причиной некачественной установки виниров российской певице Люсе Чеботиной могло стать недостаточное количество времени на диагностику. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина.

"Регулярно пациенты молодого возраста обращаются к стоматологу, чтобы улучшить "фасад". При этом ставят короткие сроки для исполнения работ и загоняют врача в свой освободившийся график", — отметила эксперт.

Врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина. Фото предоставлено Лайфу

Врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина. Фото предоставлено Лайфу

По словам стоматолога, врачу важно дать время на полную диагностику всей зубочелюстной системы и компьютерной томограммы, консультации со смежными специалистами — лор-врачами, эндокринологами, челюстно-лицевыми хирургами.

Стоматолог дал советы тем, кто решил установить виниры

Стоматолог дал советы тем, кто решил установить виниры

Эксперт считает, что при желании улучшить только видимую зону улыбки можно получить осложнения в виде воспаления, сколов новой конструкции и деформации лица в целом. Кашина отметила: чаще всего привлечение блогеров к рекламе врача — это провальная история.

"Они просят лечить их бесплатно или по бартеру, нарушая условия и сроки лечения, а также договор. Врачи в таком случае будут заложниками, а публика, которая, возможно, придёт по рекламе, не будет иметь понимания ценности лечения. Но антиреклама — это тоже реклама", — указала врач.

Ранее Лайф сообщал о том, что российская певица Люся Чеботина рассказала подписчикам о том, как звёздный стоматолог Луиза Автандилян испортила ей все зубы, а после у неё возникли проблемы со здоровьем. До этого врач обвинила артистку в неоплате 2,5 миллиона рублей.

Ольга Годуненко

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