Стоматолог объяснила, кто виноват в истории с испорченными винирами Люси Чеботиной
Стоматолог Кашина объяснила испорченные виниры Люси Чеботиной недостатком диагностики
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Причиной некачественной установки виниров российской певице Люсе Чеботиной могло стать недостаточное количество времени на диагностику. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина.
"Регулярно пациенты молодого возраста обращаются к стоматологу, чтобы улучшить "фасад". При этом ставят короткие сроки для исполнения работ и загоняют врача в свой освободившийся график", — отметила эксперт.
Врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина. Фото предоставлено Лайфу
По словам стоматолога, врачу важно дать время на полную диагностику всей зубочелюстной системы и компьютерной томограммы, консультации со смежными специалистами — лор-врачами, эндокринологами, челюстно-лицевыми хирургами.
Эксперт считает, что при желании улучшить только видимую зону улыбки можно получить осложнения в виде воспаления, сколов новой конструкции и деформации лица в целом. Кашина отметила: чаще всего привлечение блогеров к рекламе врача — это провальная история.
"Они просят лечить их бесплатно или по бартеру, нарушая условия и сроки лечения, а также договор. Врачи в таком случае будут заложниками, а публика, которая, возможно, придёт по рекламе, не будет иметь понимания ценности лечения. Но антиреклама — это тоже реклама", — указала врач.
Ранее Лайф сообщал о том, что российская певица Люся Чеботина рассказала подписчикам о том, как звёздный стоматолог Луиза Автандилян испортила ей все зубы, а после у неё возникли проблемы со здоровьем. До этого врач обвинила артистку в неоплате 2,5 миллиона рублей.