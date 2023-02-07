Стоматолог объяснила, кто виноват в истории с испорченными винирами Люси Чеботиной

Причиной некачественной установки виниров российской певице Люсе Чеботиной могло стать недостаточное количество времени на диагностику. Такое мнение в беседе с Лайфом выразила врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина.

"Регулярно пациенты молодого возраста обращаются к стоматологу, чтобы улучшить "фасад". При этом ставят короткие сроки для исполнения работ и загоняют врача в свой освободившийся график", — отметила эксперт.

Врач – стоматолог-терапевт, эндодонтист Юлия Кашина. Фото предоставлено Лайфу

По словам стоматолога, врачу важно дать время на полную диагностику всей зубочелюстной системы и компьютерной томограммы, консультации со смежными специалистами — лор-врачами, эндокринологами, челюстно-лицевыми хирургами.

Эксперт считает, что при желании улучшить только видимую зону улыбки можно получить осложнения в виде воспаления, сколов новой конструкции и деформации лица в целом. Кашина отметила: чаще всего привлечение блогеров к рекламе врача — это провальная история.

"Они просят лечить их бесплатно или по бартеру, нарушая условия и сроки лечения, а также договор. Врачи в таком случае будут заложниками, а публика, которая, возможно, придёт по рекламе, не будет иметь понимания ценности лечения. Но антиреклама — это тоже реклама", — указала врач.