Николая Дроздова выписали из больницы
Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, в которой он пробыл почти две недели. Об этом сам учёный рассказал в беседе с телеканалом "360".
"Всю боль устранили. Все заросли трещины и поломы — можно ехать домой", — сообщил Дроздов.
Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.
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ТАСС / Владимир Гердо