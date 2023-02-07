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7 февраля, 10:40

Николая Дроздова выписали из больницы

Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, в которой он пробыл почти две недели. Об этом сам учёный рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и поломы — можно ехать домой", — сообщил Дроздов.

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Светлана Оперук

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