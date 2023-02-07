Зоолога и телеведущего Николая Дроздова выписали из больницы, в которой он пробыл почти две недели. Об этом сам учёный рассказал в беседе с телеканалом "360".

"Всю боль устранили. Все заросли трещины и поломы — можно ехать домой", — сообщил Дроздов.