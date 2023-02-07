Шойгу: Нежелание прекратить огонь в Рождество говорит о варварской сущности властей Украины

Активные обстрелы населённых пунктов и мирного населения в Рождество, а также нежелание прекращать огонь в праздник говорят о варварской сущности нынешнего руководства Украины. Об этом на селекторном совещании заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"О варварской сущности украинского руководства также свидетельствует его нежелание прекратить огонь на время православного Рождества. Вооружённые силы Украины в этот период цинично вели интенсивные обстрелы населённых пунктов. Всего противник произвёл свыше пятисот пятидесяти артиллерийских и миномётных обстрелов. Украинская артиллерия подавлялась ответным огнём российских войск", — отметил Шойгу.

Министр обороны также заметил, что киевские власти продолжают устрашать жителей новых регионов РФ, совершая теракты и нанося удары по жилым кварталам и больницам. Делается это из-за того, что Киев осознаёт, что не сможет победить Россию военным путём, добавил Шойгу.