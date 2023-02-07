Россияне смогут оформить Fan ID в приложении без посещения МФЦ
Минцифры РФ сообщило о разработке мобильного приложения для оформления Fan ID
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало приложение "Карта болельщика", которое поможет оформить Fan ID для посещения матчей чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Кроме того, в скором времени карту болельщика можно будет получить в приложении без посещения МФЦ.
"Чтобы сервисы "Карты болельщика" стали ещё удобнее, в Минцифры сделали мобильное приложение. Оно поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код из приложения на входе", — говорится в сообщении.
В Минцифры добавили, что к настоящему моменту Fan ID уже есть у 375 тысяч россиян.
Напомним, 1 декабря закон о Fan ID начал действовать на всех стадионах клубов РПЛ. Так, он стал распространяться на все 16 спорткомплексов. По состоянию на середину декабря 2022 года Fan ID оформили 330 тысяч россиян и 280 тысяч билетов было куплено держателями данных карт.
ТАСС / Валентин Егоршин