Норвежец Магнус Карлсен выступил против допуска российских шахматистов к турнирам

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против допуска россиян к международным соревнованиям. По словам 32-летнего норвежца, изначально он считал, что необходимо осторожнее относиться к подобным отстранениям, но теперь внезапно передумал. Сегодня гроссмейстер убеждён, что присутствие граждан РФ на мировых турнирах является "странным".

"Теперь, когда всё затянулось, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что, может быть, российским шахматистам не стоит играть", — сказал Карлсен в интервью норвежским журналистам.

При этом он добавил, что не принимает решения относительно участия или неучастия россиян.