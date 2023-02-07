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7 февраля, 10:12

Норвежец Магнус Карлсен выступил против допуска российских шахматистов к турнирам

<p>Магнус Карлсен. Обложка © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos</p>

Магнус Карлсен. Обложка © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен выступил против допуска россиян к международным соревнованиям. По словам 32-летнего норвежца, изначально он считал, что необходимо осторожнее относиться к подобным отстранениям, но теперь внезапно передумал. Сегодня гроссмейстер убеждён, что присутствие граждан РФ на мировых турнирах является "странным".

"Теперь, когда всё затянулось, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что, может быть, российским шахматистам не стоит играть", — сказал Карлсен в интервью норвежским журналистам.

При этом он добавил, что не принимает решения относительно участия или неучастия россиян.

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Ранее Лайф сообщал, что Федерация шахмат России анонсировала переход в Азию. Как уточнил глава организации Александр Ткачёв, весь необходимый пакет документов уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (FIDE).

Наталья Исакова
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