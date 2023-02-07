Шойгу: США вместе с союзниками открыто призывают Киев к захвату российских территорий

Вашингтон и его союзники делают всё, чтобы затянуть украинский конфликт. Об этом в ходе селекторного совещания Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, комментируя поставки Киеву оружия и призывы Запада к захвату российских территорий.

"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжёлого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории", — сказал Шойгу.

Тем самым, продолжил министр обороны, страны НАТО становятся участниками конфликта, а в будущем это может привести к непредсказуемому уровню эскалации.