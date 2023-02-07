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Регион
Опубликовано 7 февраля 2023, 10:18

Шойгу: США вместе с союзниками открыто призывают Киев к захвату российских территорий

Вашингтон и его союзники делают всё, чтобы затянуть украинский конфликт. Об этом в ходе селекторного совещания Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, комментируя поставки Киеву оружия и призывы Запада к захвату российских территорий.

"США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжёлого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории", — сказал Шойгу.

Тем самым, продолжил министр обороны, страны НАТО становятся участниками конфликта, а в будущем это может привести к непредсказуемому уровню эскалации.

Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу озвучил потери ВСУ за январь

Однако, несмотря на всё это, заявил также Шойгу, российские войска в ходе специальной военной операции перемалывают всё поставляемое Киеву вооружение.

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Kremlin.ru

Максим Плетнёв
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