Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
Шойгу: Потери ВСУ за январь составили более 6500 военнослужащих
Боевые потери Вооружённых сил Украины за январь 2023 года составили более 6500 военных. Такие цифры глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил на селекторном совещании. Он подчеркнул, что даже беспрецедентная помощь со стороны Запада не спасла противника от значительных потерь.
"Только за первый месяц текущего года они (потери. — Прим. Лайфа) составили более 6500 военнослужащих, 26 самолётов, семь вертолётов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", — отметил Шойгу.
А ранее даже в Пентагоне признали, что украинская армия несёт значительные потери из-за напряжённых боёв с российскими силами. А Владимир Зеленский заявил, что сейчас сложилась очень тяжёлая ситуация для ВСУ в Донецкой Народной Республике.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ