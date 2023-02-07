Шойгу озвучил потери ВСУ за январь

Боевые потери Вооружённых сил Украины за январь 2023 года составили более 6500 военных. Такие цифры глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил на селекторном совещании. Он подчеркнул, что даже беспрецедентная помощь со стороны Запада не спасла противника от значительных потерь.