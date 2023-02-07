Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение

Российские военные в рамках СВО продолжают уничтожать всё вооружение и технику, которые Украина получает от стран Запада. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — отметил он во время селекторного совещания в военном ведомстве.