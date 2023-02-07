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Регион
Опубликовано 7 февраля 2023, 10:11

Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение

Российские военные в рамках СВО продолжают уничтожать всё вооружение и технику, которые Украина получает от стран Запада. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику, как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях", — отметил он во время селекторного совещания в военном ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поделился планами потребовать у Запада истребители и ракеты большей дальности во время Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что "это приоритетный вопрос для нас".

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ТАСС / Вадим Савицкий

Варвара Романова
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