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Опубликовано 7 февраля 2023, 10:15
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Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте

Министр обороны Шойгу: Боевые действия в районе Угледара и Артёмовска развиваются успешно

Боевые действия в районе Угледара и Артёмовска (Бахмут) для Российской армии развиваются успешно. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.

Он отметил, что на Донецком и Запорожском направлениях в результате наступательных действий российских войск были освобождены Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, а буквально вчера этот список пополнила Николаевка.

"Успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска", сказал министр.

Пушилин заявил о заметном ухудшении положения украинских военных в Угледаре
Пушилин заявил о заметном ухудшении положения украинских военных в Угледаре

Ранее Лайф писал, что две бригады ВСУ потерпели разгром на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 70 украинских военных в районе Угледара и Новодаровки. Среди потерь противника он также перечислил танк, боевую машину пехоты, две гаубицы: Д-20 и Д-30.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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