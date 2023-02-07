Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте
Министр обороны Шойгу: Боевые действия в районе Угледара и Артёмовска развиваются успешно
Боевые действия в районе Угледара и Артёмовска (Бахмут) для Российской армии развиваются успешно. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании ведомства.
Он отметил, что на Донецком и Запорожском направлениях в результате наступательных действий российских войск были освобождены Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое, а буквально вчера этот список пополнила Николаевка.
"Успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артёмовска", — сказал министр.
Ранее Лайф писал, что две бригады ВСУ потерпели разгром на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 70 украинских военных в районе Угледара и Новодаровки. Среди потерь противника он также перечислил танк, боевую машину пехоты, две гаубицы: Д-20 и Д-30.