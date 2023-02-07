Появляются спустя годы: Травматолог предупредил об опасных осложнениях переломов рук

Переломы лучевых костей рук после заживления могут вызвать осложнения в сухожилиях и нервной ткани. Об этом в беседе с Ura.ru заявил травматолог-ортопед Центра косметологии и пластической хирургии С.В. Нудельмана, доктор медицинских наук Игорь Обухов.

"Исследователи, изучающие последствия переломов лучевой кости, отмечают осложнения в 70% случаев. Большую часть переломов лучевой кости — более 75% — составляют нестабильные переломы, которые, даже если сопоставить отломки, всё равно смещаются в гипсе", — рассказал он.

Обухов добавил, что смещение осколков кости приводит к острой боли и ведёт к постепенному разрушению лучезапястного сустава. Причём проблемы с подвижностью уже зажившей руки могут проявиться через месяцы и даже годы после травмы. Специалисты при смещении обычно проводят операции, в ходе которых фиксируют кусочки костей с помощью спиц. Однако подобные процедуры приносят пациенту дискомфорт из-за гипсовой повязки.

Есть также и малотравматичный метод. Ортопед пояснил, что при свежем переломе возможен закрытый остеосинтез (соединение отломков) аппаратом Илизарова. Данный прибор подходит и в случае, если кость стала срастаться неправильно. При применении не требуется больших разрезов тканей, и в теле не остаётся много металла. Пациентов в таком случае могут выписать из стационара через два дня после поступления.