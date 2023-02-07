"Миссис Вселенная" Елена Максимова: Жюри не поняло, что Удмуртия — это Россия
Фото © VK/ Конкурс "МИССИС УДМУРТИЯ"
33-летняя уроженка небольшой удмуртской деревушки Старая Гыя Елена Максимова завоевала корону "миссис Вселенная" в год, когда русских "отменяют" по всему миру. На вопрос, как ей это удалось, мама двоих детей отвечает очень просто: на конкурсе она носила ленту с названием её родного края — Удмуртии, так она хотела выразить дань уважения своей земле и прославить её на весь мир. Но оказалось, что многие участники и члены жюри даже не удосужились погуглить и выяснить, что Елена — россиянка.
"Предвзятого отношения к русским девушкам не было. Скажу больше: многие не знали про Удмуртию, поэтому не знали, что я из России", — приводит рассказ Елены kp.ru.
У новой "миссис Вселенной" очень насыщенная жизнь. Она училась в Эксетерском университете в Великобритании, много времени уделяет спорту: ходит в тренажёрный зал, катается на лыжах, прыгает с парашютом и плавает — у Елены есть сертификат дайвера. Тем не менее главным своим занятием она считает материнство.
"Старшему ребёнку шесть лет, а младшей — два. Своим детям я пытаюсь уделить максимум времени. Все выходные и вечера я провожу с ними", — рассказала журналистам россиянка.
Ранее в Госдуме прокомментировали победу россиянки на "Миссис Вселенная". По словам депутата Сергея Колунова, это отражает настоящее отношение обычных людей во всём мире ко всему российскому и РФ в целом: мол, недружественные действия против нашей страны предпринимают "власть имущие", а не граждане стран мира.