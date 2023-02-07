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7 февраля, 10:08

"Миссис Вселенная" Елена Максимова: Жюри не поняло, что Удмуртия — это Россия

<p>Фото © VK/ <a href="https://vk.com/mrsudmurtia?z=photo-61555986_457239321/album-61555986_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Конкурс "МИССИС УДМУРТИЯ</a>"</p>

Фото © VK/ Конкурс "МИССИС УДМУРТИЯ"

33-летняя уроженка небольшой удмуртской деревушки Старая Гыя Елена Максимова завоевала корону "миссис Вселенная" в год, когда русских "отменяют" по всему миру. На вопрос, как ей это удалось, мама двоих детей отвечает очень просто: на конкурсе она носила ленту с названием её родного края — Удмуртии, так она хотела выразить дань уважения своей земле и прославить её на весь мир. Но оказалось, что многие участники и члены жюри даже не удосужились погуглить и выяснить, что Елена — россиянка.

"Предвзятого отношения к русским девушкам не было. Скажу больше: многие не знали про Удмуртию, поэтому не знали, что я из России", приводит рассказ Елены kp.ru.

У новой "миссис Вселенной" очень насыщенная жизнь. Она училась в Эксетерском университете в Великобритании, много времени уделяет спорту: ходит в тренажёрный зал, катается на лыжах, прыгает с парашютом и плавает — у Елены есть сертификат дайвера. Тем не менее главным своим занятием она считает материнство.

"Старшему ребёнку шесть лет, а младшей два. Своим детям я пытаюсь уделить максимум времени. Все выходные и вечера я провожу с ними", — рассказала журналистам россиянка.

Россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Россиянка впервые получила титул "Миссис Вселенная"

Ранее в Госдуме прокомментировали победу россиянки на "Миссис Вселенная". По словам депутата Сергея Колунова, это отражает настоящее отношение обычных людей во всём мире ко всему российскому и РФ в целом: мол, недружественные действия против нашей страны предпринимают "власть имущие", а не граждане стран мира.

Марина Калегина

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