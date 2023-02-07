Украинка пожаловалась на безденежье в отношениях с британцем, променявшим на неё семью
Украинка Каркадым пожаловалась на безденежье в отношениях с британцем Гарнеттом
Житель Британии Энтони Гарнетт, который бросил семью ради 22-летней украинской беженки Софии Каркадым, оказался в отделении полиции после ссоры с возлюбленной — причиной конфликта стали, в частности, финансовые трудности. Об этом Каркадым рассказала в беседе с kp.ru.
"С деньгами у нас всё плохо, из-за этого и стресс, ссора. Ничего, думаю, в этом году всё наладится. У всех сейчас проблемы в этом плане", — рассказала Каркадым.
Она отметила, что во время выяснения отношений британец был слишком эмоционален, услышав крики, соседи вызвали полицию. В результате, продолжила беженка, домой к ним приехали восемь правоохранителей, они задержали Гарнетта и доставили в участок, где он провёл пять часов. К настоящему моменту его освободили, а уголовное дело заводить не стали.
Как выяснилось, ещё одной причиной ссоры стали дети мужчины. Украинка пожаловалась, что возлюбленный "ставит их на первое место". А вот как у их пары обстоят дела с трудоустройством, девушка рассказывать не стала, добавив, что это личное.
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Напомним, украинская беженка Софья Каркадым всего за десять дней пребывания в Западном Йоркшире увела мужа у приютившей её англичанки. Британка выгнала девушку, узнав об измене супруга. Однако тот ушёл с новой возлюбленной и вскоре разорился. В сентябре Гарнетт расстался с украинской беженкой после её вспышки ярости с метанием ножа. Сама Каркадым заявила, что Энтони якобы играл в азартные игры, а также сваливал на неё все домашние обязанности. Однако через некоторое время британец съездил на Украину и возобновил отношения с Каркадым. Но счастье было недолгим: спустя два месяца Энтони Гарнетт задержали после бурного выяснения отношений с украинкой.
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