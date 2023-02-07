Украинка пожаловалась на безденежье в отношениях с британцем, променявшим на неё семью

Житель Британии Энтони Гарнетт, который бросил семью ради 22-летней украинской беженки Софии Каркадым, оказался в отделении полиции после ссоры с возлюбленной — причиной конфликта стали, в частности, финансовые трудности. Об этом Каркадым рассказала в беседе с kp.ru.

"С деньгами у нас всё плохо, из-за этого и стресс, ссора. Ничего, думаю, в этом году всё наладится. У всех сейчас проблемы в этом плане", — рассказала Каркадым.

Она отметила, что во время выяснения отношений британец был слишком эмоционален, услышав крики, соседи вызвали полицию. В результате, продолжила беженка, домой к ним приехали восемь правоохранителей, они задержали Гарнетта и доставили в участок, где он провёл пять часов. К настоящему моменту его освободили, а уголовное дело заводить не стали.