Шойгу: Россия продолжит защищать жителей новых регионов и украинцев от геноцида Киева
Российская сторона в ходе СВО продолжит защищать жителей новых регионов и граждан Украины от геноцида со стороны Киева. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима", — сказал министр во время селекторного совещания в военном ведомстве.
Ранее на этом же совещании Шойгу заявил, что российские войска в ходе СВО продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику. Кроме того, он озвучил потери украинской стороны за январь.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ