Шойгу: Россия продолжит защищать жителей новых регионов и украинцев от геноцида Киева

Российская сторона в ходе СВО продолжит защищать жителей новых регионов и граждан Украины от геноцида со стороны Киева. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима", — сказал министр во время селекторного совещания в военном ведомстве.