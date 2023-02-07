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7 февраля, 10:22

Шойгу: Россия продолжит защищать жителей новых регионов и украинцев от геноцида Киева

Российская сторона в ходе СВО продолжит защищать жителей новых регионов и граждан Украины от геноцида со стороны Киева. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжим обеспечивать безопасность российских граждан в новых регионах и защиту жителей Украины от геноцида со стороны киевского режима", — сказал министр во время селекторного совещания в военном ведомстве.

Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте

Шойгу охарактеризовал обстановку в Угледаре и Бахмуте

Ранее на этом же совещании Шойгу заявил, что российские войска в ходе СВО продолжают перемалывать всё поставляемое Киеву вооружение и технику. Кроме того, он озвучил потери украинской стороны за январь.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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