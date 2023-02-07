На Украине на три месяца продлили военное положение и мобилизацию

На Украине ещё на 90 дней продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил закон № 8419 об указах президента о продлении срока действия военного положения, за [проголосовали] 348 [человек]. Действие будет продлено с 19 февраля 2023 года, продлится снова на 90 дней", — написал он.

Что же касается всеобщей мобилизации на Украине, то она продлена с 19 февраля на 90 дней. За это решение проголосовали 344 человека.