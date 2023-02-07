Посольство РФ не получало данных о гибели россиян при землетрясении в Турции

Власти Турции не передавали какую-либо информацию о гибели гражданки России в результате мощнейшего землетрясения. Об этом сообщает Посольство РФ в Анкаре.

"В посольство поступают многочисленные запросы от росграждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтверждённую информацию о гибели росграждан", — отмечается в публикации дипмиссии.

Сейчас турецкие власти не могут информировать российских дипломатов "в режиме реального времени" о судьбе наших сограждан. Кроме того, в ряде регионов Турции сейчас нет связи и сохраняется крайне тяжёлая ситуация, которая осложняется разрушением дорог.