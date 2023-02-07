Посольство РФ не получало данных о гибели россиян при землетрясении в Турции
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Власти Турции не передавали какую-либо информацию о гибели гражданки России в результате мощнейшего землетрясения. Об этом сообщает Посольство РФ в Анкаре.
"В посольство поступают многочисленные запросы от росграждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтверждённую информацию о гибели росграждан", — отмечается в публикации дипмиссии.
Сейчас турецкие власти не могут информировать российских дипломатов "в режиме реального времени" о судьбе наших сограждан. Кроме того, в ряде регионов Турции сейчас нет связи и сохраняется крайне тяжёлая ситуация, которая осложняется разрушением дорог.
"В пострадавших регионах нет российских консульств. Тем не менее на место трагедии, в эпицентр землетрясения — Кахраманмараш — срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС", — добавили в посольстве.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантеп, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали более трёх тысяч человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.