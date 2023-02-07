У госпитализированного с пневмонией и отёком лёгких журналиста Сванидзе начался сепсис
Mash: Журналист Сванидзе находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии
Журналист Николай Сванидзе. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Госпитализированный журналист и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает Mash, у него выявили дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, а также нарушения в работе головного мозга.
По данным телеграм-канала, также врачи диагностировали у 67-летнего Сванидзе отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени. Сейчас журналист лежит в реанимационном отделении, находясь на ИВЛ.
Напомним, накануне стало известно, что Николая Сванидзе госпитализировали с пневмонией и отёком лёгких. Его помощница опровергла информацию, что его подключили к ИВЛ, но не смогла сообщить подробностей о состоянии. Сам Сванидзе на звонки представителей прессы не отвечает.