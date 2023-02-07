У госпитализированного с пневмонией и отёком лёгких журналиста Сванидзе начался сепсис

Госпитализированный журналист и общественный деятель Николай Сванидзе находится в тяжёлом состоянии. Как сообщает Mash, у него выявили дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии, а также нарушения в работе головного мозга.

По данным телеграм-канала, также врачи диагностировали у 67-летнего Сванидзе отёк лёгкого, сепсис и септический шок. При этом лечение усугубляют сопутствующие заболевания общественника, среди которых хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей степени. Сейчас журналист лежит в реанимационном отделении, находясь на ИВЛ.