В США вооружённый человек проник на военную базу, где стоит самолёт Байдена
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В США неизвестный смог проникнуть на авиабазу в штате Мэриленд, где находится президентский самолёт Air Force One. Об этом говорится в сообщении на странице базы в "Твиттере".
"6 февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий [на базе] человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя", — говорится в сообщении.
При этом о состоянии пострадавшего, а также о причинённом ущербе не сообщается. Расследовать инцидент будут правоохранители, однако детали процесса не раскрываются.
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