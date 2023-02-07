В США вооружённый человек проник на военную базу, где стоит самолёт Байдена

В США неизвестный смог проникнуть на авиабазу в штате Мэриленд, где находится президентский самолёт Air Force One. Об этом говорится в сообщении на странице базы в "Твиттере".

"6 февраля мужчина получил несанкционированный доступ к жилой зоне базы Эндрюс. Проживающий [на базе] человек применил огнестрельное оружие, на место прибыли службы безопасности для задержания нарушителя", — говорится в сообщении.

При этом о состоянии пострадавшего, а также о причинённом ущербе не сообщается. Расследовать инцидент будут правоохранители, однако детали процесса не раскрываются.