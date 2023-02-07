Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 11:10

"Вот наши Мальдивы": Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео

Кадыров записал видео и высмеял слухи об отдыхе на Мальдивах

Лидер Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. В телеграм-канале глава республики опубликовал видео с пресс-секретарём Ильманом Вахидовым, на котором прокомментировал сообщения ряда СМИ. Кадыров подчеркнул, что после таких фейков у него поднялось настроение.

Кадыров высмеял слухи об отдыхе на Мальдивах. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Вот это и есть наши Мальдивы. Я никуда за последнее время не выехал. Я нахожусь дома, у меня нет самолётов, вертолётов. У меня есть только машина. Оставьте нас в покое! Мы дома у себя в резиденции работаем", — отметил Кадыров на видео.

Более того, чеченский лидер подчеркнул, что на Мальдивах он никогда не был. По его мнению, неправильно управлять регионом издалека, а авторы подобных фейков "подписали себе приговор" — доверия к ним у аудитории теперь уже не будет. Вахидов отметил, что, по сообщениям некоторых СМИ, сейчас публикуются якобы старые материалы с Кадыровым, чтобы скрыть его пребывание за границей. В ответ глава республики сказал, что "есть такие болтуны, которые болтают".

Кадыров пошутил про бункер после угроз украинца ударить по Грозному

Кадыров пошутил про бункер после угроз украинца ударить по Грозному

Ранее Лайф писал, что в Госдуме призвали принудительно чипировать чиновников, отдыхающих за рубежом. С такой идеей выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Однако в СПЧ предложение не оценили, сравнив такую меру с нацизмом.

Обложка ©

Telegram / Kadyrov_95

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров