"Вот наши Мальдивы": Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео

Лидер Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. В телеграм-канале глава республики опубликовал видео с пресс-секретарём Ильманом Вахидовым, на котором прокомментировал сообщения ряда СМИ. Кадыров подчеркнул, что после таких фейков у него поднялось настроение.

Кадыров высмеял слухи об отдыхе на Мальдивах. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Вот это и есть наши Мальдивы. Я никуда за последнее время не выехал. Я нахожусь дома, у меня нет самолётов, вертолётов. У меня есть только машина. Оставьте нас в покое! Мы дома у себя в резиденции работаем", — отметил Кадыров на видео.