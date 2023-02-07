"Вот наши Мальдивы": Кадыров высмеял слухи об отпуске, опубликовав видео
Кадыров записал видео и высмеял слухи об отдыхе на Мальдивах
Лидер Чечни Рамзан Кадыров высмеял слухи о том, что он якобы отдыхает на Мальдивах. В телеграм-канале глава республики опубликовал видео с пресс-секретарём Ильманом Вахидовым, на котором прокомментировал сообщения ряда СМИ. Кадыров подчеркнул, что после таких фейков у него поднялось настроение.
Кадыров высмеял слухи об отдыхе на Мальдивах. Видео © Telegram / Kadyrov_95
"Вот это и есть наши Мальдивы. Я никуда за последнее время не выехал. Я нахожусь дома, у меня нет самолётов, вертолётов. У меня есть только машина. Оставьте нас в покое! Мы дома у себя в резиденции работаем", — отметил Кадыров на видео.
Более того, чеченский лидер подчеркнул, что на Мальдивах он никогда не был. По его мнению, неправильно управлять регионом издалека, а авторы подобных фейков "подписали себе приговор" — доверия к ним у аудитории теперь уже не будет. Вахидов отметил, что, по сообщениям некоторых СМИ, сейчас публикуются якобы старые материалы с Кадыровым, чтобы скрыть его пребывание за границей. В ответ глава республики сказал, что "есть такие болтуны, которые болтают".
Ранее Лайф писал, что в Госдуме призвали принудительно чипировать чиновников, отдыхающих за рубежом. С такой идеей выступил член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Однако в СПЧ предложение не оценили, сравнив такую меру с нацизмом.
Telegram / Kadyrov_95