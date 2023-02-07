Мэр Парижа внезапно поменяла мнение и выступила против россиян на Олимпиаде
Мэр Парижа Идальго выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024
Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, которую примет французская столица. Заявление она сделала в эфире радиостанции France Info.
"Пока идёт эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно, чтобы [российская] делегация как ни в чём не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если война на тот момент ещё будет продолжаться", — отметила Идальго.
Любопытно, но 26 января парижский градоначальник высказывалась прямо противоположно и выступала за приглашение спортсменов из России, правда, под нейтральным флагом.
Getty Images / Gustavo Garello