Мэр Парижа внезапно поменяла мнение и выступила против россиян на Олимпиаде

"Пока идёт эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно, чтобы [российская] делегация как ни в чём не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если война на тот момент ещё будет продолжаться", — отметила Идальго.