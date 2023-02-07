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7 февраля, 14:23

Мэр Парижа внезапно поменяла мнение и выступила против россиян на Олимпиаде

Мэр Парижа Идальго выступила против участия россиян в Олимпиаде-2024

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024, которую примет французская столица. Заявление она сделала в эфире радиостанции France Info.

"Пока идёт эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно, чтобы [российская] делегация как ни в чём не бывало приехала в Париж, в то время как на Украину продолжают сыпаться бомбы... Я против приезда российской делегации на ОИ в Париже, если война на тот момент ещё будет продолжаться", — отметила Идальго.

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Любопытно, но 26 января парижский градоначальник высказывалась прямо противоположно и выступала за приглашение спортсменов из России, правда, под нейтральным флагом.

Обложка ©

Getty Images / Gustavo Garello

Артур Белкин

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