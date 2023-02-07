Психолог призвала не "стоять над душой" у ребёнка, проверяя уроки

Родители не должны постоянно "стоять над душой" у ребёнка и проверять качество выполнения домашних заданий. Так считает психолог и академический директор онлайн-школы Skysmart Анастасия Екушевская.

"Я, как психолог, считаю, что проверять домашку, конечно, нужно, но вовсе не обязательно ежедневно стоять у ребёнка над душой. Если он отказывается делать домашнее задание, то не стоит давить и тем более повышать на него голос", — сказала эксперт в беседе с РИА ФАН.

Она рекомендовала применять другую тактику – если ребёнок не хочет выполнять домашнее задание, нужно позволить ему это. По мнению эксперта, школьник, которому разрешили бездельничать, поступит ровно наоборот.

Психолог считает, что можно попробовать составлять план выполнения домашних заданий. Например, сначала делать русский язык, потом математику и так далее. В первую очередь лучше делать более сложные задания, но помощь родителей не должна превращаться в полное выполнение задач за ребёнка.

"Домашние задания нужны не для того, чтобы окончательно испортить школьникам жизнь, а для того, чтобы дети лучше усвоили материал и научились заниматься самостоятельно. Помогать справиться с трудностями — это не значит "всё делать за ребёнка". Наоборот — дайте детям возможность проявить инициативу и ответственность", — указала эксперт.

В заключение она добавила, что родителям не нужно преувеличивать роль домашних заданий и считать, что вся дальнейшая академическая судьба детей зависит от них.