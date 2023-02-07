Учёный предупредил о возможности сильного землетрясения в Крыму

В Крыму может произойти такое же масштабное землетрясение, как в Турции. Такую возможность допустил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков на пресс-конференции.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", — заявил учёный.