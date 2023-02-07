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7 февраля, 13:53

Учёный предупредил о возможности сильного землетрясения в Крыму

Учёный РАН Горшков заявил, что в Крыму возможно землетрясение, сравнимое с турецким

В Крыму может произойти такое же масштабное землетрясение, как в Турции. Такую возможность допустил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков на пресс-конференции.

"Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно", — заявил учёный.

Ранее сейсмолог Александр Гуляев назвал горные районы и Байкал наиболее сейсмоопасными местами в РФ. При этом он считает, что жителям страны не нужно опасаться трагедии, аналогичной той, которая произошла в Турции.

Землетрясение в Турции затронуло более 13 миллионов человек

Землетрясение в Турции затронуло более 13 миллионов человек

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, его эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным с 1939 года. А геофизик сравнил мощность землетрясения в Турции со 130 атомными бомбами. Из-за стихии погибло более трёх тысяч человек, в стране объявили национальный траур до 12 февраля.

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Shutterstock

Светлана Оперук

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