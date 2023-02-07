Посольству США передали ноту с требованием прекратить вмешательство в дела России

МИД РФ передал Посольству США в Москве ноту с требованием прекратить вмешательства во внутренние дела России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.

"7 февраля сего года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", — заявил собеседник агентства.

В МИД также отметили, что американская дипмиссия продолжает "злонамеренную активность в информационном пространстве", несмотря на предупреждения, и неподобающе высказывается в адрес руководства РФ. Кроме того, дипломатов США предостерегли от "попыток вести подрывную работу", набирая "агентов влияния", которые будут сеять рознь и раздор в обществе.