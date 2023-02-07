Экзарх Африки призвал Ватикан извиниться за обвинения патриарха Кирилла в ереси

Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачёв) в беседе с РИА "Новости" призвал Ватикан и председателя папского совета по содействию христианскому единству кардинала Курта Коха извиниться за обвинения в адрес патриарха Кирилла в ереси.

"Почему бы кардиналу Коху не принести извинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и России за то, что он назвал предстоятеля Русской православной церкви еретиком?" — заявил митрополит Леонид.

Поводом для комментария стало заявление Коха, который отметил, что патриарх Московский Кирилл "узаконивает СВО", и назвал это ересью. Экзарх отдельно отметил, что любой церковный или государственный лидер может выстраивать внешнюю или внутреннюю политику. Однако он обратил внимание на то, что папа римский официально встречался с "украинскими раскольническими лидерами".

Митрополит также обратил внимание на то, что в местах своего служения ему удавалось выстраивать рабочие и сбалансированные отношения с представителями Римско-католической церкви, многие из которых "отстаивают интересы Церкви и традиционные христианские мировоззренческие ценности".