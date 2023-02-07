В кинотеатрах России начался специальный показ военной драмы "Нюрнберг"

В кинотеатрах пяти российских город с 7 по 10 февраля пройдёт специальный показ военной драмы "Нюрнберг" о судебном процессе над нацистами. По мнению кинокритиков, это самый ожидаемый фильм 2023 года.

Первыми увидеть картину до официальной премьеры смогут жители Курска. Спецпоказ состоится сегодня, 7 февраля, в Доме офицеров в 16:00, вместимость зала составит 260 человек. В среду, 8 февраля, в 11:00 начнётся просмотр в Ростове в Доме офицеров ЮФО. Мест хватит на 900 человек.

А спецпоказ "Нюрнберга" в Бердянске будет длиться целых три дня — с 8 по 10 февраля. Начало сеансов запланировано на 16:00 в кинотеатре "Космос". Вместимость зала составит 300 человек. В четверг, 9 февраля, увидеть фильм смогут жители Симферополя. Показ запланирован на 15:00 в Симферопольском музыкальном училище имени П.И. Чайковского. Там ожидают до 600 зрителей. А 10 февраля картину покажу в Самаре. До 320 местных жителей смогут придти на сеанс в 20:00 в кинотеатр "Художественный". Указывается, что на съёмки фильма ушло свыше 10 млн евро. Он длится больше двух часов.