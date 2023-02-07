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7 февраля, 13:18

Валя Карнавал призналась, что смогла зарыть "топор войны" с Долиной

Тиктокерша Валя Карнавал рассказала о примирении с певицей Ларисой Долиной, которое произошло в присутствии зрителей шоу Первого канала "Подкаст.Лаб", где 21-летняя блогерша является ведущей вместе с коллегой по цеху Кариной Кросс.

"Я очень рада тому, что Лариса Александровна согласилась принять участие в шоу. Это не только подарило и мне, и ей новые эмоции, но мы даже смогли зарыть топор войны", — отметила Карнавал в беседе с "Газетой.ru".

Тиктокерша также назвала Долину "невероятной артисткой", перед талантом которой она преклоняется. К слову, сама Лариса Александровна в соцсетях призналась, что после примирительного шага от Карнавал она взглянула на девушку с новой стороны, поскольку людям свойственно меняться.

Долина примирилась с тиктокершей Валей Карнавал, которую ещё недавно ровняла с землёй

Долина примирилась с тиктокершей Валей Карнавал, которую ещё недавно ровняла с землёй

Напомним, весной 2021-го Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт тиктокерша Валя Карнавал. Народная артистка жёстко раскритиковала девушку, указав, что она "ни в одну ноту не попала", и несколько раз порывалась покинуть студию: разговор с Валей показался "неинтересным и неприятным". Долину поддержали коллеги по шоубизу, например продюсер Иосиф Пригожин.

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Telegram / Валя Karna.Val

Наталья Исакова

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