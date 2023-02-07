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7 февраля, 13:30

Выписавшийся из больницы Дроздов раскрыл секрет долголетия

Дроздов посоветовал меньше есть и больше заниматься спортом, чтобы долго жить

Телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов в беседе с корреспондентом Лайфа раскрыл секрет долголетия и заявил, что для этого нужно меньше есть.

Дроздов посоветовал меньше есть и больше заниматься спортом, чтобы долго жить. Видео © LIFE

"Есть чаще, но понемногу. Из-за стола вставать надо, как будто хочешь немножко поесть. И конечно, лишний вес — это самый первый погубитель. Кроме того, постоянная зарядка. У меня есть брошюра, лечебная физкультура, и вот я за день раз по пять сижу, стою, ложусь, повторяю, делаю", — рассказал Дроздов.

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Ранее сегодня Николая Дроздова выписали из больницы, куда он попал 29 января с переломами рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. После выписки зоолог признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.

Обложка ©

LIFE

Артур Белкин

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