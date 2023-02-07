Дроздов после выписки заявил, что не будет подавать в суд на коммунальщиков
Корреспондент Лайфа встретился с телеведущим Николаем Дроздовым, которого выписали из больницы после падения на улице. В ходе беседы он рассказал о самочувствии, а также подчеркнул, что не будет подавать в суд на коммунальщиков, которые не чистят лёд.
Дроздов после выписки заявил, что не будет подавать в суд на коммунальщиков. Видео © LIFE
"Пробитое лёгкое — всё прошло. Меня сейчас выписывают. <...> Никогда в жизни я ни на кого в суд не подавал. Я не из тех людей, кто по судам бегает", — подчеркнул Дроздов.
В больнице телеведущего встретили жена и друг. А дочь, напомним, ранее госпитализировалась вместе с ним, чтобы ухаживать за отцом. На вопрос о том, когда получится вернуться к работе, зоолог ответил, что семья не разрешает ему выходить из дома "пока идёт снег".
Учёный шутливо отметил, что в больнице развлекал медсестёр, рассказывая им про флору и фауну. Дроздов поблагодарил врачей и всех тех, кто за него переживал, и добавил, что дома его ждёт вкусный обед.
Напомним, 29 января Николая Дроздова доставили в реанимацию, где диагностировали перелом восьми рёбер. Инцидент произошёл в тот момент, когда телеведущий возвращался с работы в МГУ. Позднее его супруга уточнила, что учёный сломал рёбра, а также повредил лёгкое. Примечательно, что Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения.
LIFE