Корреспондент Лайфа встретился с телеведущим Николаем Дроздовым, которого выписали из больницы после падения на улице. В ходе беседы он рассказал о самочувствии, а также подчеркнул, что не будет подавать в суд на коммунальщиков, которые не чистят лёд.

Дроздов после выписки заявил, что не будет подавать в суд на коммунальщиков. Видео © LIFE

"Пробитое лёгкое — всё прошло. Меня сейчас выписывают. <...> Никогда в жизни я ни на кого в суд не подавал. Я не из тех людей, кто по судам бегает", — подчеркнул Дроздов.

В больнице телеведущего встретили жена и друг. А дочь, напомним, ранее госпитализировалась вместе с ним, чтобы ухаживать за отцом. На вопрос о том, когда получится вернуться к работе, зоолог ответил, что семья не разрешает ему выходить из дома "пока идёт снег".