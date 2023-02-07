Под Ростовом гонщик на соревнованиях въехал в кювет из-за голой груди фанатки

В Ростовской области гонщик из Тулы въехал в кювет, отвлёкшись на поклонницу, которая обнажила грудь. Всё произошло во время соревнования "Петровская верста – 2023". Видео распространилось в Сети, а сам водитель Виктор Османов рассказал, как всё было в беседе с телеграм-каналом "Подъём".

Тульский гонщик въехал в кювет на соревнованиях. Видео © VK / Автохамы и ДТП | Тула

На кадрах видно, что женщина, стоя на улице в снегу, подняла футболку, а проезжавшая мимо машина вдруг съехала с трассы. Многие поняли, что произошло, и стали смеяться. Причём, как выяснилось, смелой фанаткой оказалась многодетная мать. Гонщик признался, что болельщики частенько такое вытворяют, но обиды он не держит.

"Были и мужики голые, и девчонки лифчиками махали. Тут получилось неожиданно: я её увидел и в поворот не вошёл. Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись", — рассказал он.

В результате команда из Тулы заняла третье место в соревнованиях "Петровская верста – 2023". Вторыми стали гонщики из Ярославля, а лидерами — москвичи.