Американцы в Twitter нашли ответ на вопрос, почему их армии "больше не боятся"
Пользователи Twitter обвинили "ЛГБТ-революцию" в американской армии причиной падения престижа Пентагона
Похоже, "трансгендерная" армия США становится грустным мемом даже для самих американцев. В Twitter за последние сутки стал настоящим хитом пост пользователя End Wokeness, посвящённый ЛГБТ-революции в Пентагоне.
"Вот почему Россия и Китай нас больше не боятся", — написал твиттерянин, сопроводив пост красноречивыми фото. Он набрал почти 4,5 млн просмотров.
Тот самый коллаж, взорвавший "Твиттер". Фото © Twitter / End Wokeness
"Это чертовски отвратительно. Серьёзно", — высказал ещё одну "непопулярную" на Западе точку зрения пользователь mistcop.
"Какое позорище", — прокомментировал пост Starrcadeius.
"Как же я рад, что уже отслужил своё и вернулся на гражданку", — признался Jeff Czebiniak, чей профиль подписан как "ветеран США".
"Что, чёрт возьми, случилось с Соединёнными Штатами?" — риторически интересуется пользователь Mohammed Alamri.
"Армия США стала посмешищем для всего мира", — констатирует Jovany Zapata.
"Хорошие времена создают слабых людей", — философствует пользователь TEN.
"Они делают США настолько опущенными, насколько это возможно", — убеждён Tank Carder.
"Вот почему они откровенно смеются над нами", — написала Stephanie Miksell.
Впрочем, нашлись и те, кто поспорил с автором поста, обвинив его в гомофобии. По мнению некоторых пользователей "Твиттера", такая "широта взглядов" пойдёт американской армии только на пользу, а один из комментаторов под постом заметил, что для него "нет разницы, на шпильках воин или нет", если он хорошо держит автомат.
Напомним, что в январе в 2021 года Байден разрешил трансгендерам служить в армии США, а спустя несколько месяцев звание американского адмирала впервые получила женщина-трансгендер. Изменившая пол Рейчел Левин стала заведовать системой военной медицины. Компанию в американском руководстве ему составил квир-активист Сэм Бринтон, которого назначили на должность по утилизации ядерных отходов в федеральной администрации страны, но перед Новым годом его уволили из администрации Байдена после кражи чемоданов.