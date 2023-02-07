Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 февраля, 12:53

Американцы в Twitter нашли ответ на вопрос, почему их армии "больше не боятся"

Пользователи Twitter обвинили "ЛГБТ-революцию" в американской армии причиной падения престижа Пентагона

Похоже, "трансгендерная" армия США становится грустным мемом даже для самих американцев. В Twitter за последние сутки стал настоящим хитом пост пользователя End Wokeness, посвящённый ЛГБТ-революции в Пентагоне.

"Вот почему Россия и Китай нас больше не боятся", написал твиттерянин, сопроводив пост красноречивыми фото. Он набрал почти 4,5 млн просмотров.

Тот самый коллаж, взорвавший "Твиттер". Фото © Twitter / End Wokeness

Тот самый коллаж, взорвавший "Твиттер". Фото © Twitter / End Wokeness

"Это чертовски отвратительно. Серьёзно", — высказал ещё одну "непопулярную" на Западе точку зрения пользователь mistcop.

"Какое позорище", — прокомментировал пост Starrcadeius.

"Как же я рад, что уже отслужил своё и вернулся на гражданку", — признался Jeff Czebiniak, чей профиль подписан как "ветеран США".

"Что, чёрт возьми, случилось с Соединёнными Штатами?" — риторически интересуется пользователь Mohammed Alamri.

"Армия США стала посмешищем для всего мира", — констатирует Jovany Zapata.

"Хорошие времена создают слабых людей", — философствует пользователь TEN.

"Они делают США настолько опущенными, насколько это возможно", — убеждён Tank Carder.

"Вот почему они откровенно смеются над нами", — написала Stephanie Miksell.

Впрочем, нашлись и те, кто поспорил с автором поста, обвинив его в гомофобии. По мнению некоторых пользователей "Твиттера", такая "широта взглядов" пойдёт американской армии только на пользу, а один из комментаторов под постом заметил, что для него "нет разницы, на шпильках воин или нет", если он хорошо держит автомат.

"Весь мир смеётся над нами": Американцев привело в ярость фото первого трансгендера-адмирала США

"Весь мир смеётся над нами": Американцев привело в ярость фото первого трансгендера-адмирала США

Напомним, что в январе в 2021 года Байден разрешил трансгендерам служить в армии США, а спустя несколько месяцев звание американского адмирала впервые получила женщина-трансгендер. Изменившая пол Рейчел Левин стала заведовать системой военной медицины. Компанию в американском руководстве ему составил квир-активист Сэм Бринтон, которого назначили на должность по утилизации ядерных отходов в федеральной администрации страны, но перед Новым годом его уволили из администрации Байдена после кражи чемоданов.

Обложка ©

Twitter / End Wokeness

Алексей Берковиц
  • Новости
  • США
  • лгбт
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров