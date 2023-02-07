Американцы в Twitter нашли ответ на вопрос, почему их армии "больше не боятся"

Похоже, "трансгендерная" армия США становится грустным мемом даже для самих американцев. В Twitter за последние сутки стал настоящим хитом пост пользователя End Wokeness, посвящённый ЛГБТ-революции в Пентагоне.

"Вот почему Россия и Китай нас больше не боятся", — написал твиттерянин, сопроводив пост красноречивыми фото. Он набрал почти 4,5 млн просмотров.

Тот самый коллаж, взорвавший "Твиттер". Фото © Twitter / End Wokeness

"Это чертовски отвратительно. Серьёзно", — высказал ещё одну "непопулярную" на Западе точку зрения пользователь mistcop.

"Какое позорище", — прокомментировал пост Starrcadeius.

"Как же я рад, что уже отслужил своё и вернулся на гражданку", — признался Jeff Czebiniak, чей профиль подписан как "ветеран США".

"Что, чёрт возьми, случилось с Соединёнными Штатами?" — риторически интересуется пользователь Mohammed Alamri.

"Армия США стала посмешищем для всего мира", — констатирует Jovany Zapata.

"Хорошие времена создают слабых людей", — философствует пользователь TEN.

"Они делают США настолько опущенными, насколько это возможно", — убеждён Tank Carder.

"Вот почему они откровенно смеются над нами", — написала Stephanie Miksell.