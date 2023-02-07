"Всяко лыко в строку": США специально устроили скандал с китайским аэростатом, заявил Пучков
США выглядят дураками после инцидента с китайским шаром, заявил Гоблин Пучков
Американцы специально устроили скандал с китайским аэростатом и теперь выглядят дураками. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков, говоря об инциденте, когда шар появился на севере США.
"Из этого специально устроили скандал, в котором китайцы выглядят прекрасно, а эти (американцы. — Прим. Лайфа) в крик: военный, шпион и т.д. Просто не смешно. Даже при минимальном количестве здравого смысла — полная чушь. Беззащитны они перед шарами. Смешно же", — отметил он.
Эксперт удивился тому, что США не сразу уничтожили аэростат. По мнению блогера, если шар передаёт разведывательную информацию, то его нужно ликвидировать незамедлительно.
"Это для сведения счётов друг с другом. Вот полетели, вот сбили, убедительная победа, это шпионский шар. Покажи, что он там тебе нашпионил. Стрелять надо было над землёй, собирать флешки и смотреть, что же там такое записано. Ничего показать не могут, а обвиняют Китай. Китайцы совершенно правильно делают — метеоприбор, чего вы там устроили? Американцы в итоге дураки", — подчеркнул он.
Кроме того, публицист заметил, что Вашингтон поддерживает администрацию Тайваня и накачивает его оружием, поэтому "шар тут ничего не меняет". По его мнению, США после конфликта на Украине стремятся спровоцировать боевые действия на острове.
"Вот как они это используют — да, всяко лыко в строку: представляете, шпионский шар у нас летал, сейчас мы ещё миллион боеприпасов и триста установок для запуска ракет Тайваню поставим", — заключил эксперт.
Напомним, что данный инцидент произошёл в начале февраля. Китай заявил, что это в небе пролетал гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили шар. В ответ на это власти Китая выразили решительный протест. В КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран.
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