"Всяко лыко в строку": США специально устроили скандал с китайским аэростатом, заявил Пучков

Американцы специально устроили скандал с китайским аэростатом и теперь выглядят дураками. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил блогер и публицист Дмитрий Гоблин Пучков, говоря об инциденте, когда шар появился на севере США.

"Из этого специально устроили скандал, в котором китайцы выглядят прекрасно, а эти (американцы. — Прим. Лайфа) в крик: военный, шпион и т.д. Просто не смешно. Даже при минимальном количестве здравого смысла — полная чушь. Беззащитны они перед шарами. Смешно же", — отметил он.

Эксперт удивился тому, что США не сразу уничтожили аэростат. По мнению блогера, если шар передаёт разведывательную информацию, то его нужно ликвидировать незамедлительно.

"Это для сведения счётов друг с другом. Вот полетели, вот сбили, убедительная победа, это шпионский шар. Покажи, что он там тебе нашпионил. Стрелять надо было над землёй, собирать флешки и смотреть, что же там такое записано. Ничего показать не могут, а обвиняют Китай. Китайцы совершенно правильно делают — метеоприбор, чего вы там устроили? Американцы в итоге дураки", — подчеркнул он.

Кроме того, публицист заметил, что Вашингтон поддерживает администрацию Тайваня и накачивает его оружием, поэтому "шар тут ничего не меняет". По его мнению, США после конфликта на Украине стремятся спровоцировать боевые действия на острове.

"Вот как они это используют — да, всяко лыко в строку: представляете, шпионский шар у нас летал, сейчас мы ещё миллион боеприпасов и триста установок для запуска ракет Тайваню поставим", — заключил эксперт.