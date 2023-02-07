Смена названия страны и крушение власти: Экстрасенс увидела знак в падении старейшего дерева Украины

Падение самого старого дуба на Украине, который простоял в Запорожской области 700 лет, говорит о том, что нынешняя власть в Незалежной на пороге краха. Об этом в беседе с Лайфом рассказала экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, произошедшее с древним деревом, которое символизирует плодородие, жизнь, свидетельствует о том, что нынешнее украинское государство не будет больше существовать в той форме, в какой оно есть сегодня.

"Это признак того, что "хранитель Украины" — древо старинное — уходит и начинается новая эпоха нового пути, новой трансформации", — добавила экстрасенс.

То есть, продолжила Миронова, это показатель изменения судьбы Украины и в результате будет совсем другое государство. Причём если сначала от дуба отвалился один кусок, потом второй, то это говорит о дроблении Незалежной и полном разрушении изнутри.

"Смерть [оберега страны] — это показатель того, что нынешний режим Украины и та Украина, в каком она сейчас существует формате, те земли, которые сейчас принадлежат Украине, больше никогда не будут существовать в рамках страны", — подчеркнула Миронова.

Это отразится и на народе Незалежной: его долголетний, сильный и глубокий исторических путь навсегда поменяет свою линию и станет другим. А ещё, отметила экстрасенс, государство, вероятно, будет называться по-другому. Дуб является символом долголетия, мужской энергии Ян, поэтому его смерть может быть связана с "очень властным мужчиной, который не будет больше иметь той силы", которая у него есть сейчас.

"Это глобальные перемены, полная реконструкции режима и жизненного пути украинского народа. Это не хорошо или плохо, это означает глобальную перемену", — заключила экстрасенс.