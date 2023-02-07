В Турции из-под завалов извлекли живыми мать с шестимесячным ребёнком
Шестимесячного ребёнка и его мать достали из-под завалов в Турции. Фото © Twitter / TRTWorldNow
В Турции спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания живых 30-летнюю женщину и её шестимесячного ребёнка. Об этом сообщает телеканал TRT.
В Турции спасли мать и шестимесячного ребёнка. Видео © Twitter / 4Reisci
"В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и её шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", — сказано в сообщении.
Женщину и девочку госпитализировали. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Также телеканал сообщил о том, что после 31-часового пребывания под завалами после землетрясения в Кахраманмараше был спасён годовалый ребёнок.
Ранее Лайф писал о том, что в Сирии спасатели достали из-под завалов разрушенного землетрясением здания новорождённого ребёнка.
Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Жертвами удара стихии стали более трёх тысяч человек, в стране объявлен национальный траур до 12 февраля. Из-за толчков в соседней Сирии погибло более 700 человек.