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7 февраля, 12:23

В Турции из-под завалов извлекли живыми мать с шестимесячным ребёнком

<p>Шестимесячного ребёнка и его мать достали из-под завалов в Турции. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TRTWorldNow" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TRTWorldNow</a></p>

Шестимесячного ребёнка и его мать достали из-под завалов в Турции. Фото © Twitter / TRTWorldNow

В Турции спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося здания живых 30-летнюю женщину и её шестимесячного ребёнка. Об этом сообщает телеканал TRT.

В Турции спасли мать и шестимесячного ребёнка. Видео © Twitter / 4Reisci

"В районе Одабаши провинции Хатай спасатели извлекли живыми из-под завалов здания после 29 часов 30-летнюю Хюлью Йылмаз и её шестимесячную дочь Айше Вера Йылмаз", — сказано в сообщении.

Женщину и девочку госпитализировали. Специалисты продолжают поисково-спасательную операцию. Также телеканал сообщил о том, что после 31-часового пребывания под завалами после землетрясения в Кахраманмараше был спасён годовалый ребёнок.

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Ранее Лайф писал о том, что в Сирии спасатели достали из-под завалов разрушенного землетрясением здания новорождённого ребёнка.

Напомним, на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Жертвами удара стихии стали более трёх тысяч человек, в стране объявлен национальный траур до 12 февраля. Из-за толчков в соседней Сирии погибло более 700 человек.

Илья Суриков

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