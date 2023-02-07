Врач объяснила, почему Костомарову могла потребоваться ампутация сразу обеих стоп

Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову могли ампутировать стопы обеих ног из-за развития в организме тромбоза или же последствий перенесённого коронавируса. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"Скорее всего, развился тромбоз (внутри сосудов образовались сгустки крови, которые мешают свободному кровообращению. — Прим. Лайфа). Мог сказаться и сепсис, но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, — это больше похоже на тромбоз", — отметила Павлова.