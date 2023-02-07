Врач объяснила, почему Костомарову могла потребоваться ампутация сразу обеих стоп
Врач Павлова: Костомарову могли ампутировать ступни из-за развившегося тромбоза
Олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову могли ампутировать стопы обеих ног из-за развития в организме тромбоза или же последствий перенесённого коронавируса. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
"Скорее всего, развился тромбоз (внутри сосудов образовались сгустки крови, которые мешают свободному кровообращению. — Прим. Лайфа). Мог сказаться и сепсис, но обычно сепсис развивается так, что сперва поражена одна конечность, потом другая, а вот таким образом, когда сразу обе конечности сильно пострадали, — это больше похоже на тромбоз", — отметила Павлова.
По её словам, привести к ампутации могли и последствия коронавируса, который сопровождается тромбоэмболическими осложнениями. Кроме того, активность свёртывающей системы в организме могли повысить гормональные препараты, варикозная болезнь вен, слабая стенка сосудов или же генетические предрасположенности.
Напомним, что фигурист Роман Костомаров был доставлен в реанимацию 10 января, где был одновременно подключён и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позднее у Костомарова диагностировали двусторонний гидроторакс. 7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за сепсиса.
Getty Images / Visual China Group