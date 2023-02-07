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7 февраля, 12:16

ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

В результате ударов Вооружённых сил РФ в районах Новосадового (ДНР), Невского, Червонопоповки и Червоной Дибровы (ЛНР) ВСУ потеряли более 100 военных за сутки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", — отметил он.

Также противник потерял три боевые бронированные машины и два автомобиля.

ВС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

ВС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные в рамках СВО продолжают уничтожать всё вооружение и технику, которые Украина получает от стран Запада.

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ТАСС / Владимир Бондаренко

Александра Вишнякова

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