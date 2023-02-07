Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах российских военных в ходе спецоперации. Так, за минувшие сутки удалось поразить 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

А ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинская армия не способна к наступлению ни на одном из направлений, так как для этого у неё нет каких-либо возможностей и сил.