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Регион
Опубликовано 7 февраля 2023, 12:12

Российские войска за сутки поразили 86 подразделений ВСУ на огневых позициях

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах российских военных в ходе спецоперации. Так, за минувшие сутки удалось поразить 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

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А ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинская армия не способна к наступлению ни на одном из направлений, так как для этого у неё нет каких-либо возможностей и сил.

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VК / Минобороны России

Наталья Исакова
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