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7 февраля, 12:11

ВС РФ уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ на Купянском направлении, уничтожив более 50 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.

Конашенков добавил, что противник на этом направлении за сутки лишился двух бронированных машин, четырёх автомобилей и гаубицы Д-30.

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Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ за январь. По его словам, противник потерял более 6500 военных.

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова

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