Побережье в Сочи впервые за зиму накрыло снегопадом

На побережье в Сочи впервые за зиму обрушился снегопад. Самые сильные осадки наблюдаются на территории Лазаревского района российского курорта. Жители делятся фотографиями и видео заснеженных набережных и пальм в местных пабликах.

Обстановка в Сочи днём 7 февраля. Видео © Telegram / "Сочи № 1"

Судя по снятым очевидцами кадрам, из-за непогоды в одном из районов города даже обрушилось дерево. Как сообщается в телеграм-канале мэрии, коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы. Так, к расчистке трасс были привлечены 65 специалистов дорожных служб и 16 единиц техники.

Коммунальные службы Сочи устраняют последствия снегопада. Фото © Telegram / "Сочи № 1"

А в Красной Поляне навалило столько снега, что горнолыжные курорты одну за другой закрывают трассы. По данным синоптиков, в течение дня сильные осадки продолжатся, ветер усилится до 25 метров в секунду, а видимость составит не более двух километров.