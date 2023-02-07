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7 февраля, 12:06

Побережье в Сочи впервые за зиму накрыло снегопадом

<p>Пляжи Лазаревского в снегу. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/soch01" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Сочи № 1"</a></p>

Пляжи Лазаревского в снегу. Обложка © Telegram / "Сочи № 1"

На побережье в Сочи впервые за зиму обрушился снегопад. Самые сильные осадки наблюдаются на территории Лазаревского района российского курорта. Жители делятся фотографиями и видео заснеженных набережных и пальм в местных пабликах.

Обстановка в Сочи днём 7 февраля. Видео © Telegram / "Сочи № 1"

Судя по снятым очевидцами кадрам, из-за непогоды в одном из районов города даже обрушилось дерево. Как сообщается в телеграм-канале мэрии, коммунальные службы уже перешли на усиленный режим работы. Так, к расчистке трасс были привлечены 65 специалистов дорожных служб и 16 единиц техники.

Коммунальные службы Сочи устраняют последствия снегопада. Фото © Telegram / "Сочи № 1"

Коммунальные службы Сочи устраняют последствия снегопада. Фото © Telegram / "Сочи № 1"

А в Красной Поляне навалило столько снега, что горнолыжные курорты одну за другой закрывают трассы. По данным синоптиков, в течение дня сильные осадки продолжатся, ветер усилится до 25 метров в секунду, а видимость составит не более двух километров.

Жителей нескольких федеральных округов предупредили о риске обрушения зданий

Жителей нескольких федеральных округов предупредили о риске обрушения зданий

А ранее Лайф сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении морозов. По его данным, в начале следующей недели ночью ожидается до минус двенадцати, а днём — до минус пяти градусов.

Наталья Исакова

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