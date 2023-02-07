Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции

Из-за землетрясения на юге Турции произошёл геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом сообщил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.

"Аравийская плита переместилась примерно на три метра в направлении северо-восток – юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы имеем в виду структуру в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой и Анатолийской плитой. Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад", — приводит его слова газета Corriere della Sera.