Литосферные плиты сдвинулись на три метра после землетрясения в Турции
Эксперт Дольони: Из-за землетрясения в Турции произошёл трёхметровый геологический сдвиг
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Из-за землетрясения на юге Турции произошёл геологический сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра. Об этом сообщил глава Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони.
"Аравийская плита переместилась примерно на три метра в направлении северо-восток – юго-запад по отношению к Анатолийской плите. Мы имеем в виду структуру в пограничной зоне между этим миром, Аравийской плитой и Анатолийской плитой. Это как если бы Турция сдвинулась на юго-запад", — приводит его слова газета Corriere della Sera.
Учёный добавил, что общая величина разлома — минимум 150 километров. По словам Дольони, он случился за несколько десятков секунд.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Его эпицентр располагался в 26 километрах от города Газиантепа, в котором проживает более миллиона человек. Жертвами удара стихии стали более трёх тысяч человек. Толчки ощущались в соседней Сирии и ряде других стран, в том числе в России. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.