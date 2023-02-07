Захарова увидела "оттенки неадекватности" в словах Борреля о запрете российских СМИ
Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что запрет работы российских СМИ в Европе является защитой свободы слова, несут в себе оттенки неадекватности. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", — подчеркнула Захарова.
Напомним, что, помимо того, Боррель заявил об активной поддержке Евросоюзом СМИ, которые были признаны в России иноагентами. При этом глава европейской дипломатии не стал раскрывать, о какой именно поддержке идёт речь.
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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ