Захарова увидела "оттенки неадекватности" в словах Борреля о запрете российских СМИ

Заявления главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что запрет работы российских СМИ в Европе является защитой свободы слова, несут в себе оттенки неадекватности. Об этом в своём телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности", — подчеркнула Захарова.