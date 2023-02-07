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7 февраля, 11:26

Собянин: Платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет

Российская платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с главой государства Владимиром Путиным в Кремле.

"Несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства "Рено". Планируем за два года сделать российскую платформу электромобилей и начать производить уже собственные авто", — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что при поддержке Путина столичным властям удалось реализовать целый ряд проектов, связанных с автодорогами, а также подземным и наземным метро. В частности, в этом году полностью закончена Большая кольцевая линия подземки, в связи с этим мэр предложил российскому лидеру в ближайшее время посетить открытие объекта.

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Ранее Лайф сообщал, что Путин осмотрел образец российского электрокара E-NEVA и призвал расширять внутренний рынок. Разработкой авто занимались специалисты Обуховского завода (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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