Собянин: Платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет

Российская платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на встрече с главой государства Владимиром Путиным в Кремле.

"Несмотря на попытки заблокировать производство автомашин в Москве, возобновили производство "Москвича" на базе бывшего производства "Рено". Планируем за два года сделать российскую платформу электромобилей и начать производить уже собственные авто", — сказал градоначальник.

Собянин также отметил, что при поддержке Путина столичным властям удалось реализовать целый ряд проектов, связанных с автодорогами, а также подземным и наземным метро. В частности, в этом году полностью закончена Большая кольцевая линия подземки, в связи с этим мэр предложил российскому лидеру в ближайшее время посетить открытие объекта.